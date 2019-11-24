Karnabahar kızartması tarifi: Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Lezzetiyle kendine hayran bırakan, sevmeyenlerin bile sürekli yemek isteyeceği karnabahar kızartması tarifi oldukça pratik ve lezzetli bir tariftir. Sofranızda farklı bir lezzet arıyor ve ne yapacağınıza karar veremiyorsanız karnabahar kızartması tarifini muhakkak denemelisiniz.

Malzemeler

- 1 adet orta boy karnabahar

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı un

Kızartma harcı için

- 1 su bardağı süt

- 2 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı un

Kızartmak için

- 1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin.

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