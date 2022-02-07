Karnabahar mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin en popüler yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün karnabahar mantısı tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise karnabahar mantısı tarifi araştırmaya başladı. Peki, karnabahar mantısı nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
07 Şubat 2022, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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Karnabahar yemeği sevmeyenlerin bile tadına doyamayacağı karnabahar mantısı tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, karnabahar mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KARNABAHAR MANTISI TARİFİ
Karnabahar mantısı malzemeler
- 1 küçük boy karnabahar
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kimyon
- Karabiber
- Toz kırmızı biber
- Tuz
Salçalı sosu için
- 1 küçük kase dana kıyma
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
Üzeri için
- Sarımsaklı yoğurt
- Maydanoz
KARNABAHAR MANTISI YAPILIŞI
- Karnabaharı küçük olacak şekilde bıçakla doğrayın.
- Yanmaz yapışmaz bir tavaya zeytinyağını ekleyin.
- Karnabaharı ilave edin. Kavurmaya başlayın.
- Üzerine baharatlarını ve tuzunu ilave edin. Kapağını kapatın.
- Arada mutlaka bakıp karıştırın. 15-20 dakika arası bir süre kavurma işlemini yapmalısınız.
- Karnabahar yumuşadığında altını kapatın.
- Salçalı sosu için zeytinyağını tavaya alın. Kıymayı ezerek kavurun.
- Üzerine salçayı ve baharatları ilave edin. Kavurmaya devam edin.
- Üzerine ılık su ilave edip salçanın kıvamını ayarlayın.
- Sarımsaklı yoğurdu da hazırlayın.
- Karnabaharı tabağa alın, üzerine sarımsaklı yoğurt salçalı sos ve ince kıyılmış maydanoz ilave edip servis edin.
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