Karne aldıktan sonra kaybolan iki kardeş bulundu

Kardeşlerin iki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Abdalağa Mahallesi'nde yaşayan Baturalp Ailesi, 8'inci sınıf öğrencisi kızları Melike ile 5'inci sınıf öğrencisi oğulları Bünyamin Baturalp dün sabah eğitim gördükleri Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyince kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekipleri, arama çalışması başlatmıştı.

Sevindiren haber geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), akşam saatlerinde Şanıurfa kent merkezinde bulundu. Topçu Meydanında Çocuk Şube Kayıp Arama ekipleri tarafından fark edilen Baturalp kardeşler, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin karne korkusu yüzünden evden ayrıldıklarını yolda otostop yaparak Şanlıurfa kent merkezine geldikleri öğrenildi. Geceyi bir binan giriş katındaki merdiven arasında yatarak geçirdikleri öğrenilen çocukların çok üzgün oldukları görüldü. Müjdeli haber çocukların Siverek´te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfa´ya geldi.





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