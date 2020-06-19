Eğitim & Kariyer Karneler e-Okul üzerinden erişime açıldı

Karneler e-Okul üzerinden erişime açıldı

Eğitim & Kariyer

Karneler e-Okul üzerinden erişime açıldı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

19 Haziran 2020, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek. 

AA


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