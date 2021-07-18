Sıcaklarda serinlemenize yardımcı olacak karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, karpuz ve misket limonlu dondurma nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KARPUZ VE MİSKET LİMONLU DONDURMA TARİFİ

Karpuz ve misket limonlu dondurma malzemeleri

700 gram karpuz

1 yemek kaşığı misket limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı misket limon suyu

Bir tutam deniz tuzu

Dondurma kalıbı

Dondurma çubuğu

Karpuz ve misket limonlu dondurma yapılışı

Karpuzları küçük küçük dilimleyip çekirdeklerini çıkarın. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsisine dizin ve buzdolabının derin dondurucu bölümüne kaldırın. En az 5-6 saat derin dondurucuda bekletin. Lime limonun kabuğunu rendeleyin, ardından suyunu sıkın. Buzdolabında donan karpuzları çıkartın. Tüm karpuzları blender içerisine alın. Üzerine lime kabuğu rendesi, lime suyu ve deniz tuzunu ilave edip blenderı çalıştırın. İyice homojen olduktan sonra bekletmeden dondurma kalıplarına paylaştırarak doldurun. Hepsini doldurduktan sonra dondurma çubuklarını ortalarına yerleştirin. Buzdolabının derin dondurucu bölümüne kaldırın. 1 gece beklettikten sonra kalıplarından çıkartıp tüketebilirsiniz.



