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Karpuz ve misket limonlu dondurma nasıl yapılır? Karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yemek

Karpuz ve misket limonlu dondurma nasıl yapılır? Karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yaz dendiğinde akla ilk gelenlerden birisi de buz gibi dondurma. Yazın en çok sevilen meyveleriyle evde kendi dondurmanızı kendiniz yapmayı hiç denediniz mi? Bol aromalı karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

18 Temmuz 2021, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Sıcaklarda serinlemenize yardımcı olacak karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, karpuz ve misket limonlu dondurma nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz karpuz ve misket limonlu dondurma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KARPUZ VE MİSKET LİMONLU DONDURMA TARİFİ

Karpuz ve misket limonlu dondurma malzemeleri

  • 700 gram karpuz  
  • 1 yemek kaşığı misket limon kabuğu rendesi
  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu
  • Bir tutam deniz tuzu
  • Dondurma kalıbı
  • Dondurma çubuğu

Karpuz ve misket limonlu dondurma yapılışı

Karpuzları küçük küçük dilimleyip çekirdeklerini çıkarın. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsisine dizin ve buzdolabının derin dondurucu bölümüne kaldırın. En az 5-6 saat derin dondurucuda bekletin. Lime limonun kabuğunu rendeleyin, ardından suyunu sıkın. Buzdolabında donan karpuzları çıkartın. Tüm karpuzları blender içerisine alın. Üzerine lime kabuğu rendesi, lime suyu ve deniz tuzunu ilave edip blenderı çalıştırın. İyice homojen olduktan sonra bekletmeden dondurma kalıplarına paylaştırarak doldurun. Hepsini doldurduktan sonra dondurma çubuklarını ortalarına yerleştirin. Buzdolabının derin dondurucu bölümüne kaldırın. 1 gece beklettikten sonra kalıplarından çıkartıp tüketebilirsiniz.

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