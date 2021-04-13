Türkiye Kars’ta 2 köyde koronavirüs karantinası

Kars’ta 2 köyde koronavirüs karantinası

Türkiye

Kars’ta 2 köyde koronavirüs karantinası

Kars’ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13 Nisan 2021, Salı 00:59 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yalınkaya ve Küçükpirveli köylerinde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın ardından köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

KARS (AA)

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