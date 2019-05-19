Kars’ta arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

VALİ ÖKSÜZ’DEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü’nün Sarıkamış’a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kars’ta 6 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı arazi kavgası ile ilgili şüpheli 10 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin de yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kars Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Sarıkamış ilçemize bağlı Çamyazı köyünde 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 16.00 sıralarında Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga meydana gelmiş olup, olayda Göçmen ailesinden 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştır. Olayın akabinde köyde komando timleri takviyesiyle güvenlik tedbiri alınmış olup, şu ana kadar olayla ilgili olarak 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

DHA-İHA