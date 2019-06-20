Kars’ta otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Kars’ta, otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağı yanına bırakılan çanta, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Çantadan elektrik malzemeleri çıktı