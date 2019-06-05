2018 yılında, “Karsu Plays Atlantic Records” adlı projesiyle 40’tan fazla salonda sahne aldı. Bu konserlerde, dünyaca ünlü Atlantic Records plak şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün’ün hayat hikâyesi anlattı. Atlantic Records’dan çıkan efsanevi hit parçalar Karsu dokunuşuyla yeniden yorumlandı. En prestijli müzik ödülü olan Edison Caz Ödülü'nü alan ilk Türk olan Karsu Dönmez kimdir? İşte Karsu Dönmez’in hayat hikayesi…

KARSU DÖNMEZ KİMDİR?

Karsu, 1990 yılında Hollanda’da doğmuş, Türk kökenli, çok yetenekli bir sanatçı. Yalnızca şarkıcı değil; aynı zamanda çok iyi bir piyanist, besteci, aranjör ve söz yazarı. Hatay’dan Hollanda’ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Karsu, 16 yaşında babasının Amsterdam’daki restoranında garsonluk yaparken piyano çalmaya başlıyor.

İlk albümü, canlı kayıtlardan oluşan “Live aan ’t IJ”. Henüz 19 yaşındayken kaydedilen bu albümde caz, blues, funk ve etnik ritimlere rastlamak mümkün. 2012’de çıkardığı ilk stüdyo albümü Confession’ın ve 2015 yılında çıkan Colors’ın içinde yer alan şarkıların neredeyse tamamını kendisi yazıp besteledi. 2016’da Hollanda’nın en önemli müzik ödülü olan Edison – World/Jazz ödülünü kazandı ve böylece Avrupa caz sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Yedi yaşında piyano ile tanışan Karsu’nun hikayesi, daha o 17 yaşındayken, ödüllü belgeselci Mercedes Stalenhoef’un ilgisini öylesine çekti ki, hayatı bir belgesele konu oldu. 2012’de, çekimleri 5 yıl süren ve Hatay’ın Karsu Köyü’nden New York’a kadar Karsu’nun hayatının takip edildiği “Karsu: I Hide A Secret” belgeseli, Uluslararası IDFA belgesel festivalinde gösterime girdi ve daha sonra pek çok ülkenin festivallerinde gösterimi yapıldı.

Karsu on altı yaşında babasının Amsterdam’daki restoranında piyano çalmaya başlayıp, daha sonra küçük çaplı sahnelerde ve oradan büyük sahnelerde performanslarını sergilerken, gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar onun yeteneğinin farkına varmaya başladılar ve programlarına konuk etmek için davetiyeler gönderdiler. Hollanda-Amerika Trust Organizasyonu, Karsu’yu New York’taki dünyaca ünlü Carnegie Hall konser salonuna bir konser için davet etti. Bu olay Hollanda medyasının çok ilgisini çekti ve Karsu birçok televizyon programında canlı performanslar vererek geniş yankı uyandırdı. Yurtdışından davetlerin gelmesi de uzun sürmedi: Amerika, Endonezya, Almanya, Belçika, Surinam, İngiltere, Brezilya ve daha birçok ülkede konserler verdi. Türkiye’de de Ankara Caz, Alanya Caz, Akbank Caz Festivali gibi önemli festivallerde, Zorlu PSM, Caddebostan Kültür Merkezi, Aya İrini, Cemal Reşit Rey Konser Salonu gibi önemli sahnelerde birçok kez sahne aldı ve büyük ilgi gördü. Sadece İstanbul ve Ankara’da değil, Trabzon, Kapadokya, Konya, İzmir, Eskişehir, Denizli, Bursa, Antakya, Mersin gibi birçok şehirde de konserler verdi.

2018 yılında, “Karsu Plays Atlantic Records” adlı projesiyle 40’tan fazla salonda sahne aldı. Bu konserlerde, dünyaca ünlü Atlantic Records plak şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün’ün hayat hikâyesi anlatılıyor hem de Atlantic Records’dan çıkan efsanevi hitler Karsu dokunuşuyla yeniden yorumlanıyor. Herkes Rolling Stones’u, Aretha Franklin’i, Eric Clapton’u, Cher’i, BeeGees’i tanıyor, fakat birçok kişi ABD’deki ilk Türk büyükelçisinin oğlu Ahmet Ertegün’ün tüm bu sanatçıların başarısının arkasında olduğunu bilmiyor… İşte Karsu bu proje ile, Ertegün’ün yolculuğunu, Atlantic Records’dan çıkan efsane şarkılarla sahneye birlikte taşıdı. Karsu 2018’in Mayıs ayında bu çok özel konseri ilk kez Türkçe olarak Zorlu PSM’de sahneledi. Seyirciler Ahmet Ertegün’ü, Amerika’da caz dünyasını sahne arkasında zenginleştiren bir Türk olarak yakından tanımış oldular. “Karsu Plays Atlantic Records” turu, Londra Cadogan Hall’da sona erdi.

Mufide Halaceli’nin fikrine dayanarak Hollanda’nın önde gelen kadınları Nachtwacht tablosundan esinlenerek canlandırılan replikasında yer aldılar. Karsu bugüne kadar üç kez Rembrandt’ın ünlü “Nachtwacht” tablosunun önünde konser verme şerefine sahip oldu. Sonuncusunda, kendisi de tablonun içinde yer aldı.

Türkiye'de dağlarda ve köylerde klasik müzik konserleri verdi.