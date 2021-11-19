Kartal Soğanlık Camii ibadete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal Atatürk Caddesi’nde inşa edilen Soğanlık Merkez Camii tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soğanlık Merkez Camii’nde ilk cuma namazını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ile kıldı.

"İNSANLARIN İYİLİĞİ İÇİN DUA EDİLİR"

Cami ve çevresindeki çalışmaları, cami derneği ve Kartal Belediyesi´yle yapılan diyaloglarla yenilediklerini belirten İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli bir görünümle, sosyal kullanımı yüksek, güzel bir camimizi halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Allah hayırlı etsin. Camilerimiz, içinde dua eden insanların, güzel dualarının kabul olduğu yerdir. İnsanların iyiliği için dua edilir. Çevre için, yoksulluğun bitmesi için, bereketin artması için dua edilir.

Biz de burada hem memleketimizin hem milletimizin hem güzel şehrimizin hem de bütün dünya insanlığı için dualarımızı ettik. Allah, kabul eder inşallah. Hepimizin inancımıza layık olmak için, bu millete, bu memlekete, bu şehre layık olmak için, her şeyden önce dürüstçe, ahlaklı bir biçimde çok çalışması lazım. Umarım milletimizin, bu kutsal görevleri yapan insanlar olarak takdir ettiği insanlar oluruz. Camimiz hayırlı uğurlu olsun."

Cami açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB’nin 2018 yılı Ağustos ayında yapımına başladığı Kartal Atatürk Caddesi üzerindeki Soğanlık Merkez Camii tamamlandı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile camimizi ziyaret ederek ilk cuma namazında cami cemaatiyle birlikteydik. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Soğanlık Merkez Camii Dernek Başkanı Ali Öcal, camideki ilk cuma namazını kılan İmamoğlu´nu, "Söz verdiğiniz gibi bu camiyi yaptınız, bizi mutlu ettiniz. Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getiriyorsunuz" sözleriyle karşılayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

6 bin 610 metrekarelik alana sahip Soğanlık Merkez Cami´nde, 6 bin 240 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

DHA