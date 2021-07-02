Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Tibet'in cenaze detayları ise belli oldu.

"İSTEĞİ ÜZERİNE ÖZEL BİR TÖREN YAPILMAYACAK"

Ünlü oyuncu için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı detaylarını sosyal medyasından paylaşan oyuncu Civan Canova, "Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.