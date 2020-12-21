Türkiye Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye

Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

21 Aralık 2020, Pazartesi 22:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.

KOCAELİ (İHA)


İlgili Haberler
Edirne Belediyesi'nden su tasarrufu çağrısıİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Değişimin öncüleri
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu