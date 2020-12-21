Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
21 Aralık 2020, Pazartesi 22:05 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.
Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.
KOCAELİ (İHA)
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