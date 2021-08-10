Eşsiz güzelliği ile kendine hayran bırakan kartopu çiçeği, doğru bakılırsa uzun yıllar yaşar. Evinde bitki bakmak isteyenler "kartopu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, kartopu çiçeği özellikleri nelerdir? Kartopu çiçeği hikayesi nedir? Kartopu çiçeği hakkında bilinenler...

KARTOPU ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kartopu çiçeği iyi bir gelişim göstersin istiyorsanız sonbahar mevsiminde budama yapmanız gerekir.

Genelde sarımsı veya beyaz renkte çiçekler açar. Çiçekleri bal salgılar ve bu sayede arılar tarafından da oldukça ilgi görür.

İlkbahar döneminde açan beyaz çiçekleri, sonbaharda siyah küçük toplara dönüşür.

Sulanmayı sever. Fakat bu toprağını çamurlaştırmanız anlamına gelmez. Kireçli toprak sevmez. Gübre ile toprağı her iki yılda bir desteklenebilir.

KARTOPU ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Üç farklı mevsimde üç farklı güzelliğe bürünebilen bir bitki kartopu. Latince ismi Viburnum olarak da bilinir. İlkbahar ve yaz başında beyaz, top şeklinde çiçekleriyle mutlu eder bahçeleri.

Adoxaceae familyasından Viburnum cinsine ait birçok bitki ‘kartopu’ olarak isimlendirilmiştir. Bahçede en çok kullanılan çalı türlerindendir. Ortalama 150 türü vardır. Güneşli ya da yarı gölge alanları sever.

Kartopu ismini İngilizce Snowballdan almıştır. Peyzaj ve çevre düzenlemesinde sıkça yer verilen bir bitkidir.

KARTOPU ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



