Kas ve eklem ağrısı için yapılması gerekenler

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan kas ve eklem ağrısıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Kas ve eklem ağrıları ya ciddi bir hastalığın habercisiyle? Günlük rutininizde sürekli kas ve eklem ağrısı yaşıyor ve sizin hayatınızı kısıtlıyorsa tedavisi mümkün olan kas ve eklem ağrılarıyla ilgili bilinmeyenler bu haberimizde. Kas ve eklem ağrısı nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?





Kas ve eklemler de yıpranma ve ağrı reseptörlerinin uyarılmasına yol açan her şey ağrıya neden olabilir. Travma, enfeksiyon hastalıkları, inflamasyon, genellikle yaşın ilerlemesi, genetik sebepler, kilo alımı veya travmatik durumlara ikincil gelişen kireçlenmeler sonucu bu ağrılar ortaya çıkar. Bazen de ağrı sinir dokularındaki hastalıklara ikincil olarak ta ortaya çıkabilir. Hatta psikolojik rahatsızlıkların herhangi bir organik sebep olmaksızın kas iskelet sisteminde ağrıya neden olduğu aşikardır. Bazen vücudumuz da bulunan minerallerin eksikliklerinde de kas iskelet sisteminde ağrılı durumlar ortaya çıkmaktadır.





Kas ve Eklem ağrısının tedavisi nasıl yapılır?





Kas ve eklem ağrılarında iyi bir fizik muayene ve hastalığın öyküsünün alınması esastır. Etkin bir tedavi için hastalığın teşhisi tam olarak konulmalıdır. Ağrının aslında yangın alarmı gibi bir sinyal olduğunu bu nedenle ağrıyı tedavi etmektense, ağrıya neden olan hastalığın ortadan kaldırılmasının asıl amacımız olduğu akılda tutulmalıdır. Sonuçta ağrıya neden olan hastalıklar basit bir kas yorgunluğundan çok kötü huylu kanserlere kadar değişkenlik gösterebilir.

Ağrıya neden olan hastalık ortaya çıkarıldıktan sonra öncelikli tedavimiz doğal yöntemlerle hatta ilaç tedavisi vermeden bu hastalığın ortadan kaldırılmasıdır. Doğal tedavi yöntemlerinde ilk yapılması gereken bir etken varsa ortadan kaldırılmasıdır. Kilo problemi varsa önüne geçilmesi, yapılan işin değiştirmesi veya hafifletilmesi, bir spor aktivitesi varsa ara verilmesi, beslenme ve uyku düzenin sağlanması, stresin azaltılması gibi hayat modifikasyonlarını, vitamin ve mineral desteğini bu doğal tedavi yöntemlerine örnek olarak sayılabilir. Sonrasında hastaya uygun bir egzersiz programı başlanabilir. Beraberinde ağrının kontrolü için sıcak soğuk kompresler yan etkisi düşük ağrı kesiciler uygulanabilir. Bu tedavilere ek olarak PRP, Proloterapi, Kök hücre enjeksiyonu ve eklem içi enjeksiyon kombinasyonları da uygulanabilir. Tedavi süreçleri her hasta için özeldir. Bazı hastalar sadece önlem alınarak iyileştirilebilirken bazı hastalara yukarıda sayılan enjeksiyon tedavileri de uygulanabilir.

Doğal yöntemlerle kontrol altına alınamayan kas iskelet sistemi ağrılarında eğer romatolojik bir hastalık söz konusu ise uygun ilaç tedavilerin planlanması, cerrahi gerektiren durumlarda da hasarlanan dokuların tamirinin kapalı veya açık cerrahilerle gerçekleştirilir. Hatta bazen protez cerrahileri uygulanabilir.

Kas ve eklem hastalıklarında kök hücre tedavisin önemi nedir?





Kök hücreler başka dokulara dönüşebilme potansiyelleri olan ve hasarlanan dokuda iyileşmeyi sağlayan mucizevi hücrelerdir. Vücudumuzda kemik iliği ve yağlı dokuda yoğun olarak bulunur. Kök hücre tedavisi teknolojinin ilerlemesiyle artık kas iskelet sistemini etkileyen hastalıklarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. Kök hücre tedavisinin uygulandığı kas eklem hastalıkları; kas iskelet sisteminde oluşan hasarlanmalar, tendinit, menisküs yırtıkları, bağ lezyonları, kireçlenmeler, bel, diz, kalça, dirsek, omuz, el bilek ve diğer tüm eklem hastalıkları, topuk dikeni olarak sayılabilir. Çok ilerlemiş diz kireçlenmelerinde bile kök hücre tedavisi ile ağrıda azalma sağlanabilmektedir. Kök hücre tedavisi kırık ameliyatları ve artroskopik cerrahilere ek olarak ta uygulanabilmektedir.





Doç. Dr. Aydın Arslan

Kök Hücre Tedavisi nasıl yapılır?





Kök hücre tedavisi cerrahlar tarafından yapılır. Kök hücre tedavisinde en yaygın yöntemler; kemik iliği aspirasyonu veya karın bölgesinden yağ aspirasyonu şeklinde yapılır. Her iki işlemin de Ameliyathane koşullarında uygulanması gerekir. Genellikle hasta uyutulmadan sedasyon uygulanarak işlem yapılır. Kök hücre tedavisinde kök hücrelerin taze halde hemen hazırlanarak ameliyathane ortamında uygulandığı veya laboratuvara gönderilerek genellikle 2 hafta da çoğaltılarak ikinci bir seansta hasarlı dokuya enjekte edildiği iki farklı uygulama şekli mevcuttur. Ancak maliyet problemleri, etkinlik tartışmaları ve etik kurallar nedeniyle; kemik iliği veya yağlı dokudan alınıp çeşitli sürelerde işlem esnasında hazırlanıp aynı seansta uygulanan kök hücre enjeksiyonları daha sıklıkla uygulanmaktadır. İşlem sonrasında 2 saat sonra hasta yürüyebilir. Aynı gün içerisinde eve gidebilir.





Kök hücre Tedavileri ne kadar başarılıdır?





Kök hücre tedavilerinde esas olan; hastalığın teşhis edilmesi ve tedaviden beklentinin ne olduğunun hastaya anlatılmasıdır. Son yıllarda kök hücre tedavilerinde çok büyük gelişmeler olmakta ve kök hücre tedavileri daha yaygın olarak uygulanmaktadır. Yayınlanan son bilimsel çalışmalarda başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Sonuç olarak cerrah hastasının kök hücre tedavisinden fayda göreceğine kanaat getirmişse tedavide başarı şansı çok yüksektir.