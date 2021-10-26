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Kaşarlı patates topları nasıl yapılır? Kaşarlı patates topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kaşarlı patates topları nasıl yapılır? Kaşarlı patates topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Her yemeğin yanına yakışan kaşarlı patates topları tarifi, evde yapabileceğiniz basit aperatiflerden birisi. Peki, kaşarlı patates topları nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kaşarlı patates topları tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

26 Ekim 2021, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız kaşarlı patates topları tarifi, ister beş çayına isterseniz de ana yemeklerinizin yanına servis edebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, kaşarlı patates topları nasıl yapılır? Kaşarlı patates topları tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KAŞARLI PATATES TOPLARI TARİFİ

Kaşarlı patates topları malzemeler

  • 1, 5 kg patates (haşlanmış)
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için :

  • Küp doğranmış kaşar
  • Galeta unu

KAŞARLI PATATES TOPLARI YAPILIŞI

Patatesleri, zeytinyağı, rendelenmiş kaşar peyniri tuz ve karabiberi yoğurun. Yoğurduğunuz patateslerden ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elde yuvarlayın. Yuvarlanan patateslerin ortasına küp kaşar koyup patatesleri tekrar yuvarlayıp galeta ununa bulayıp borcama dizin. 180 dereceli ısıtılmış fırında 15 - 20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

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