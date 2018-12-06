Kasım 2018’de kaç araba satıldı?

Yılın son ayında hızla ilerlediğimiz bu günlerde kabul etmeliyiz ki 2018 yılı Türkiye’deki sıfır otomobil pazarı için kabus gibi bir yıl oldu. Ancak Ekim ayının son günlerinde 1600 cc altındaki binek araçlara gelen 15 puanlık ÖTV indirimi ve hafif ticari araçlardan alınan KDV’nin %1’e düşürülmesi Kasım ayı satışlarında kayda değer bir hareketlilik yaşattı.

46,204’ü otomobil ve 12,000’i hafif ticari olmak üzere Kasım ayı genelinde Türkiye’de toplamda 58.204 adet sıfır araç satıldı. Bu rakam geçtiğimiz Ekim ayında 21.571’di. (16.809’u binek – 4,762’si hafif ticari)

Gelen ÖTV ve KDV indirimleri ile Kasım ayında otomotiv sektörü ciddi anlamda canlandı diyebiliriz. Tabii sadece geçtiğimiz ayla kıyaslandığında. Rakamları geniş çerçevede değerlendirmek gerekirse, ne yazık ki ülkemizdeki sıfır otomobil pazarı hızla küçülmeye devam ediyor.

2018 yılının ilk 11 ayına ait veriler geçtiğimiz yılın ayını dönemine göre ülkemizdeki sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarının % 34 oranında daraldığını gösteriyor. Kasım ayı satışları da dahil olmak üzere Türkiye’de Ocak-Kasım döneminde toplamda 543,231 (425.478’i otomobil – 117.753’ü hafif ticari) adet sıfır araç satıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yıla ait verileri bizlere aynı döneme ait satış rakamlarını 819,954 (623.065’i otomobil – 196.889’u hafif ticari) olarak gösteriyor. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça ciddi bir düşüş.

BİR DE KASIM 2018 SATIŞLARINI 2017 İLE KIYASLAYALIM

Geçtiğimiz ay ülke genelinde 46.204 otomobil satıldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ise 75.956 adet sıfır otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu % 39’luk bir düşüş anlamına geliyor. Hafif ticari araçlarda ise durum biraz daha farklı. ODD raporları geçtiğimiz ay ülke genelinde yapılan hafif ticari araç satışlarının Kasım 2017’ye göre % 52 azalarak toplamda 12.000 hafif ticari araç satışı gerçekleştirildiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 24.903’tü.

Biraz daha genel bakacak olursak, geçtiğimiz ay sıfır binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 2017 Kasım ayına kıyasla % 42 azalarak toplamda 58.204 olarak raporlara geçti. Kasım 2017’deki satış rakamları ise geçtiğimiz yılın raporlarında 100.859 olarak görünüyor.

Son bir değerlendirme yaparsak, yıl boyunca negatif seyreden Türkiye sıfır otomobil pazarı Ekim ayının son günlerinde gelen ÖTV ve KDV indirimleri ile biraz da olsun canlandı. Geçtiğimiz ayın sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim ayına kıyasla neredeyse üç kat arttı. Umarız Aralık ayında da satışlar artarak devam eder.

Ancak Aralık ayında aşılması gereken çıtanın bir hayli zorlu olduğunu söylemeden de edemeyeceğiz. Çünkü ODD tarafından yayınlanan 2017 yılı raporlarındaki veriler bizlere Aralık 2017’de Türkiye genelinde 99.694’ü otomobil 36.546’sı ise hafif ticari araç olmak üzere toplamda 136.240 sıfır araç satıldığını gösteriyor. Mevcut pazar şartlarında bu rakamlar aşılması bir kenara yaklaşılması bile oldukça zor olan rakamlar. Tabii yine de karamsar olmak için çok erken. Bu durumu ancak önümüzdeki yılın ilk günlerinde yayınlanacak olan ODD raporlarındaki verilere dayanarak daha net değerlendirebiliriz.

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