Kasım ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Sağlıklı beslenmenin en önemli kuralarından birisi de mevsimine ait meyve ve sebze tüketmektir. Peki, Kasım ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Kasım ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?

KASIM AYI MEYVE VE SEBZELERİ

Şalgam, ıspanak, havuç, pırasa, yer elması, turp, karalahana, kereviz, kırmızı pancar, bal kabağı, pazı ve karnabahar.

Kasım ayında bol bol C vitamini içeren meyveler tüketmenizi öneriyoruz. Mandalina, greyfurt, portakal, limon, kuşburnu, kızılcık, elma, üzüm, alıç, frenk üzümü, yaban mersini, armut, muz, Trabzon hurması, ayva ve nar.

KASIM AYI YEMİŞLERİ NELERDİR?

Ceviz, muşmula ve kestanenin ağırlıklı olduğu bir aydır. Yemek, salata ve tatlıların içerisinde bu yemişlere yer verilebilir.



