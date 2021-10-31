Kasım ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?
Kasım ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Kasım ayında tüketilen sebze ve meyve hangileri? Sağlıklı beslenmek isteyenler ve mevsimine göre beslenenler için Kasım ayı meyve ve sebzeleri...
31 Ekim 2021, Pazar 14:09 Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmenin en önemli kuralarından birisi de mevsimine ait meyve ve sebze tüketmektir. Peki, Kasım ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Kasım ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
KASIM AYI MEYVE VE SEBZELERİ
- KASIM AYI SEBZELERİ NELERDİR?
Şalgam, ıspanak, havuç, pırasa, yer elması, turp, karalahana, kereviz, kırmızı pancar, bal kabağı, pazı ve karnabahar.
- KASIM AYI MEYVELERİ NELERDİR?
Kasım ayında bol bol C vitamini içeren meyveler tüketmenizi öneriyoruz. Mandalina, greyfurt, portakal, limon, kuşburnu, kızılcık, elma, üzüm, alıç, frenk üzümü, yaban mersini, armut, muz, Trabzon hurması, ayva ve nar.
- KASIM AYI YEMİŞLERİ NELERDİR?
Ceviz, muşmula ve kestanenin ağırlıklı olduğu bir aydır. Yemek, salata ve tatlıların içerisinde bu yemişlere yer verilebilir.
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