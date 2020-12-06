Kasım ayında 85 orman yangını meydana geldi

Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. İHA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) edindiği resmi verilerine göre, geçtiğimiz kasım ayı boyunca ülke genelinde 85 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Kasım ayı boyunca Artvin’den Antalya’ya, Sakarya’dan Isparta’ya, Kastamonu’dan Adana’ya, İzmir’den Kahramanmaraş’a birçok ilde tam 85 ayrı orman yangını çıktı.

Arazöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini söylüyor.

Fotoğraf çekeyim derken, yangına sebep olmayın!

Yetkililer, ormanlık alanlarda ağaçların yaprakların düşmesi ve yaprakların renk değişimiyle oluşan muhteşem manzaraları görüntülemek için ormanlık alana giren vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ormanlık alanlardaki renk cümbüşünün muhteşemliğine kendine kaptıranların, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak kalmaları istenildi.

Orman yangınlarının zararları

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.

Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.

Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erezyon, sel-taşkın ve hava Kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.

İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.

Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

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