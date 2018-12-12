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Kasımpaşa tüm kadrosuyla anlaşmaya vardı

Ligde başarılı bir grafik çizen Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma yenilendiğini açıklandı

12 Aralık 2018, Çarşamba 18:20
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Kasımpaşa tüm kadrosuyla anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır." denildi.

15 MAÇTA 8 GALİBİYET

Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 2. sırada yer alan Kasımpaşa'da 16 golü bulunan Mbaye Diagne ile Trezeguet, performanslarıyla ön plana çıkmıştı.

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