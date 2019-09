Kask takmayan sürücülere ceza yerine hediye

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

"Kendi kaskım kendi hayatım" teması adı altında yapılan denetime Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan da katıldı.

CEZA KESİLMESİNİ BEKLEDİLER

Kask takmadığı belirlenen sürücüler durduruldu. 15 ceza puanı ve 108 TL para cezası kesilmesini bekleyen sürücüler, bu seferlik sadece uyarılıp, kask hediye edildi. Sürücüler bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücülere, kasklarını trafik polisleri taktı.

60 ADETA KASK HEDİYE EDİLDİ

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Kendi kaskım kendi hayatım" temalı proje kapsamında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün konuya duyarlı kuruluşlardan tedarik ettiği 60 kaskı, sürücülere hediye edip, kask takmanın ’hayat kurtardığını’ anlattıklarını söyledi.

“ONLARIN CAN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Kaymakam Erdoğan, bundan sonra kasksız olarak yakalanan sürücülere bu şekilde davranılmayacağını belirtip, "Cezai yaptırımlar uygulanacak. Bunu kendilerine de anlattık. Ceza kesmektense onların can güvenliği bizim için önemli. Kazalarda can kaybı yaşanmaması için dikkatli olmalı, kurallara uyulmalı. Her sürücünün ve arkasında oturan kişinin kask kullanma mecburiyeti var" dedi.