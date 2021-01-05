Kasko ve trafik sigortası alanlara indirimli araç ‘check-up’ı

Bereket Sigorta’nın pek çok avantajı içerisinde bulunduran bu hizmeti, 16 Kasım 2020’den itibaren düzenlenen poliçelerde geçerli. Kapsama aynı zamanda yenileme dönemi bu tarihten sonraya denk gelen poliçeler de dahil oluyor. Hizmet kapsamında Bereket Sigorta’dan Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko ya da Trafik Sigortası ürünü satın alan müşteriler yılda 12 kez ücretsiz iç-dış araç yıkama hizmetinden yararlanabiliyor. Aynı zamanda yılda bir kez de anlaşmalı servislerde araç check-up ve periyodik bakım işçilik hizmetlerinden ücretsiz olarak; servisten alacakları diğer ürün ve hizmetlerden ise yüzde 25 indirimli faydalanabiliyor.