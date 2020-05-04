Kaskoda corona indirimi

Corona günlerinde aracının trafik ve kasko sigortasını yaptırmayanların oranı artınca, sigorta şirketleri harekete geçti. Bazı firmalar, kasko sigortasında yüzde 15’e varan indirim yaparken, bazısı da bir aylık ödemeyi kendisi karşılayarak, bir ayın bedava olmasını sağlıyor. Taksit sayısını artıran olduğu gibi ödemeleri bir ay geç başlatarak, sigortalılarını destekleyen de var.

Hizmet süresini 3 ay uzattı

Anadolu Sigorta, web sitesinden veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden poliçe alana, kasko sigortasında yüzde 5 indirim sağlıyor. Corona döneminde kullanamadığı hizmeti ertelemek isteyenin ücretsiz oto yıkama hakkı 3 ay, mini onarım hakkı da 2 aya kadar uzatılıyor.

'Bir ay bedava' kampanyası

AXA Sigorta, kasko poliçesinin bir ayını kendisi karşılıyor ve yıllık primin bir aya karşılık gelen tutarını indirim olarak poliçeye yansıtıyor. Hem yeni poliçede hem de poliçe yenilemede geçerli olan ‘bir ay bedava’ kampanyası, 31 Mayıs’a kadar sürecek. Ayrıca dileyen sigortalı, ödemesini anlaşmalı bankaların kredi kartıyla yapması halinde, taksitini bir ay erteleyebilecek.

Primde taksit erteleme

Allianz Türkiye, poliçe vadesi içinde ‘mini onarım’ hizmetinden yararlanmayan müşterisinin, başvurması halinde bu hakkını 2 aya kadar uzatıyor. Kredi kartıyla yapılan blokajlı taksitli kart harcamalarına ekstra öteleme imkanı getiren şirket, 31 Mayıs 2020’ye kadar kredi kartıyla yapılacak poliçe alımında veya yenilemede, prim ödemesi 3-6-9 taksitli olarak tercih edildiğinde de 1 ay taksit erteleme imkanı sağlıyor.

Neden yaptırmalı?

Zorunlu trafik sigortası; sadece sigortalı kişinin üçüncü kişilere verebileceği maddi ve bedeni zararları karşılar ancak sigortalının kendi aracının zararını karşılamaz.

Kasko sigortası ise; aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek her türlü riske karşı araç sahibini ve aracını güvence altına alır. Yani araç sahibi kasko yaptırarak, oluşabilecek hasarları sigorta şirketine devretmiş olur.

2 ay ödeme şirketten

Güneş Sigorta, kasko yenileme ve yeni kasko işlemlerinde sigortalısına ‘artı 2 ay bizden’ kampanyası başlattı. 30 Haziran’a kadar geçerli kampanya ile tüm kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlıyor. Kredi kartı ödemesinde 12 ay taksit sunan şirket, tüm müşterilerine yüzde 5 indirim yapıyor. Şirket ayrıca, 31 Mayıs’a kadar araç içi temizlik ve ozon temizliğine de yüzde 50 indirim sağlıyor.

İnternet TV üyeliği hediye

Generali Sigorta, ‘Benim Kaskom Sigortası’ yaptıran müşterilerine dizi, film ve canlı yayınların reklamsız izlenmesine olanak sağlayan 1 aylık internet televizyonu BluTV üyeliği hediye ediyor. Kampanya 24 Ağustos 2020’ye kadar geçerli. Şirket ayrıca ‘fiyatını kendin belirle’ opsiyonu ile her bütçeye özel kasko poliçesi oluşturabilme imkanı da tanıyor.

Başka kim ne uyguluyor?

HDI Sigorta: Kasko ürünlerinde 10 ve 11 ay taksit uyguluyor. Poliçenin ilk ödemesi, poliçe başlangıç tarihinden bir ay sonra tahsil ediliyor.

Kasko ürünlerinde 10 ve 11 ay taksit uyguluyor. Poliçenin ilk ödemesi, poliçe başlangıç tarihinden bir ay sonra tahsil ediliyor. Neova Sigorta: Prim taksit sayısını kasko ve trafikte 9’a çıkardı. Oto sigortalarında yüzde 15’e kadar indirim sağlıyor.

Prim taksit sayısını kasko ve trafikte 9’a çıkardı. Oto sigortalarında yüzde 15’e kadar indirim sağlıyor. Sompo Sigorta: Oto sigortalarında değişen oranlarda indirim uyguladı ve taksit sayısını artırdı.

Oto sigortalarında değişen oranlarda indirim uyguladı ve taksit sayısını artırdı. Quick Sigorta: Trafik sigortasında yüzde 20 indirim sağladı. Homer Kasko adlı sigortada indirimlerin üzerine yüzde 15 daha indirim uyguluyor. Primi ödenmeyen poliçeyi otomatik iptal etmiyor, tahsilat konusunda esneklik sağlıyor.









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