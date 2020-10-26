Kaskodaki başarısını tamamlayıcı sağlığa taşıyacak

TSS’ye artan talep nedeniyle sigorta şirketleri bu alanda yeni ürünler geliştiriyor. TSS pazarında iddiasını güçlendiren ve pazar payını artırmak isteyen şirketlerden birisi de Sompo Sigorta. Sadece 2020 yılının ilk 9 ayında tamamlayıcı sağlık alanında yüzde 74’lük bir büyüme kaydeden şirket, aynı zamanda bu alanda sigortalı başına da en fazla yatırımı yapan şirketler arasında yer alıyor. Sompo Sigorta, daha önce oto sigortalarında yakaladığı başarı ivmesinin benzerini tamamlayıcı sağlıkta da yapmak istiyor. Bu kapsamda Tamamlayıcı sağlık ürününü tüm Türkiye’ye tanıtmak için yeni bir reklam kampanyasının startını veren şirket, daha sonra tamamlayıcı sağlıkta Covid 19’un yanı sıra önümüzdeki dönemde çıkabilecek tüm salgın hastalıkları da teminat kapsamına aldı.

Oto sigortalarında olduğu gibi, tamamlayıcı sağlık branşında da sektöre yön vererek sürdürülebilir büyüme hedeflediklerini kaydeden Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirketlerden biriyiz. Hızla büyüyen bu alanda son 9 ayda yüzde 74 büyüme kaydettik” dedi.

2015’te yaklaşık 134 bin olan TSS sigortalı sayısının 2020 yılının başlarında yaklaşık 1,4 milyona ulaştığını söyleyen Şenol Ortaç, şöyle devam etti: “Sompo Sigorta olarak bu alana ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların karşılığı olarak da her yıl pazarın büyüme oranının oldukça üzerinde büyüyoruz. TSS alanında 2020 yılının ilk 9 ayını yüzde 74’lük bir büyüme ile pazarın 20 puan üzerinde büyüyerek kapamıştık. Devam eden yatırımlarımız ve uygun fiyatlarımızla 2020’yi de yine sektörün oldukça üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Bu alandaki iddiamız bizi güçlü bir sağlık oyuncusu olma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor.”

Sağlık harcamaları 5 yılda 2 kat arttı

TSS’nin hızla büyüyen bir ürün olacağını öngörerek, bu alana yatırım yaptıklarını ifade eden Ortaç, “Türkiye’de sağlık harcamaları 2013 yılında 84 milyar TL iken 2018 yılında 165 milyara çıktı. 2018 yılı toplam ‘Sağlık Prim’ üretimi tüm ürünler için 6.2 milyar TL seviyelerinde iken 2019 yılında 8.3 milyar TL oldu. Bugün itibariyle 577 âdete ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. TSS, ülkemizde en az kasko sigortası kadar önemli ve büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Giderek artan sağlık harcamalarına paralel olarak sağlık sigortalarına artan talebi ayrıcalıklı özelliklerle sundukları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile karşılamayı hedeflediklerini belirten Ortaç, şunları söyledi: “Covid-19 tedavisinin yanı sıra bundan sonra ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları da TSS poliçe kapsamına dâhil ettik. Geniş hastane ağına ek olarak ayrıca; kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için geçerli muayene fark ücretlerini karşılıyoruz ve poliçelerde aile indirimi sağlıyoruz. Ayrıca doğuma özel oluşturduğu planlarla herhangi bir bekleme süresi olmaksızın doğumu ve seçilen plana göre doğumla birlikte hamilelik rutin muayene giderlerini de teminat altına alıyoruz.”



