Türkiye Kastamonu'da işçi minibüsü kaza yaptı! 1 kişi öldü

Kastamonu'da işçi minibüsü kaza yaptı! 1 kişi öldü

Türkiye

Kastamonu'da işçi minibüsü kaza yaptı! 1 kişi öldü

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı'nın kullandığı 37 SD 201 plakalı minibüs, Çördük köyü yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada, işçilerden Sevim Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Fadime, Nazan ve Mediha Demir ile Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Kezban Türkmen ve Kadriye Şimşek, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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