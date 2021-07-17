Tosya'ya bağlı Dilküşah Mahallesi'nde oturan Şerife ve Hasan Erbaş çifti, sabah uyanan kızları Bahar Erbaş tarafından odalarında hareketsiz yatarken bulundu. Erbaş'ın haber vermesiyle eve sağlık ekibi sevk edildi. Erbaş çiftinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Büyük üzüntü yaşayan Bahar Erbaş da anne ve babasının dün akşam yemeğinde mantar yediğini söyledi. Evde yapılan incelemeler sonrası çiftin cansız bedenleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Erbaş çiftinin ölüm nedeni, mantar zehirlenmesi şüphesi üzerine yapılacak otopsiyle belli olacak.

DHA