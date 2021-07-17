Türkiye Kastamonu'da karı kocanın şüpheli ölümü! Mantar zehirlemesi iddiası

Kastamonu'da karı kocanın şüpheli ölümü! Mantar zehirlemesi iddiası

Türkiye

Kastamonu'da karı kocanın şüpheli ölümü! Mantar zehirlemesi iddiası

Kastamonu Tosya'da Şerife ve Hasan Erbaş çiftinin cansız bedenleri kızları tarafından evlerinde bulundu. Çiftin ölümündeki mantar zehirlenmesi şüphesi ile otopsi yapılacak.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Tosya'ya bağlı Dilküşah Mahallesi'nde oturan Şerife ve Hasan Erbaş çifti, sabah uyanan kızları Bahar Erbaş tarafından odalarında hareketsiz yatarken bulundu. Erbaş'ın haber vermesiyle eve sağlık ekibi sevk edildi. Erbaş çiftinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Büyük üzüntü yaşayan Bahar Erbaş da anne ve babasının dün akşam yemeğinde mantar yediğini söyledi. Evde yapılan incelemeler sonrası çiftin cansız bedenleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Erbaş çiftinin ölüm nedeni, mantar zehirlenmesi şüphesi üzerine yapılacak otopsiyle belli olacak. 

DHA

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