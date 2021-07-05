Türkiye Kastamonu'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Kastamonu'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 00:48 Son Güncelleme:
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Kastamonu'dan İstanbul'a giden Erdal Çiçek (22) yönetimindeki otomobil, Kanlıgöl mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sabahattin Çiçek (20) ve Şenol Kaya (49) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla getirildikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA

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