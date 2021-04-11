Türkiye Kastamonu’da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Kastamonu’da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Türkiye

Kastamonu’da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Kastamonu’da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

11 Nisan 2021, Pazar 23:01 Son Güncelleme:
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Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.

KASTAMONU (AA)

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