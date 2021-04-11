Kastamonu’da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.

KASTAMONU (AA)