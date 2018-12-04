Kastamonu’da ulaşıma sis engeli

Kastamonu’da sis, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor

04 Aralık 2018, Salı 22:42
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Kastamonu’da ulaşıma sis engeli

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK UYARISI

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sisin etkisinin bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

KASTAMONU (AA)

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