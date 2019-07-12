Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Safiye D, Cihan D. ve Muharrem A. katıldı. Ferhat T. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan açığa alınan astsubay Muharrem A. tanık beyanlarında geçen, boyunun kısa olduğu ve FETÖ sayesinde boyunun yüksek yazılarak astsubay yapıldığı iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Tanığın kendisine husumet beslediğini iddia eden Muharrem A, "Ben 2012 yılında hava, deniz ve jandarma astsubay meslek yüksekokullarının mülakatlarını geçtim. Herhangi bir tanıdık bulmadım. FETÖ evlerinde kalmadım. Hakkımda ifade veren tanık boyu kısa olmasından dolayı polislik sınavını geçemedi. Benim sınavı kazanmam nedeniyle bana iftira attı." dedi.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıklardan Safiye D, Cihan D. ve Ferhat T. hakkında beraat kararı verdi. Muharrem A'nın duruşması ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.