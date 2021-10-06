Kastamonu'yu yeniden sel ve heyelan vurdu. Daha önce zarar gören yollar yeniden sele teslim oldu. Bazı köylere ulaşım kesildi. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan sel, köy yollarını tahrip etmiş, köprüleri yıkmıştı. O köprülerin yerine konulan geçici menfezler, geçtiğimiz gün yaşanan yoğun yağışla yeniden yıkıldı.

Çatalzeytin Kaymakamlığı, Kızılcakaya ve Toprakçıoğlu mahallelerine geçişin sağlandığını Duran köyüne ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bölgede ayrıca Çatak ve Karacakaya köy yollarında da yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



