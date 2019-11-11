İngiltere'de 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen Anma Töreni'ne, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Sussex Düşesi Meghan Markle arasındaki rekabet damga vurdu. Düşesler, aralarındaki gerginlik bir yana dursun, birbirlerinden daha şık olmak için adeta yarışa girdi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende, anma dolayısıyla tüm katılımcılar koyu renkli matem kıyafetleri giydi. İngiltere'de ayrıca, resmi törenler ve düğünlerde şapka takma zorunluluğu var.

Şimdi Kate ve Meghan'ın stillerine bir göz atalım...

Düşes Kate, Anma Töreni'nde İngiliz subaylarının kıyafetlerinden izler taşıyan bir paltoyla Kraliçe’nin yanında yer aldı. İngiliz basını Düşes Kate’in kıyafeti ve aksesuarlarına övgüler yağdırdı. Düşes, başındaki tüy detaylı şapka ile oldukça şık ve zarif bir görüntü sergiledi.

Meghan'ın tasarım paltosu

Sussex Düşesi Meghan Markle, siyah kurdeleli geniş bir siyah şapka takarken, Stella McCartney tasarımı 1.545 sterlinlik kemerli bir yün palto giydi.

Tören sonrası davette Türk modacı detayı

Anma töreninin ardından Kraliyet üyeleri başkent Londra’daki Albert Hall’da buluştu.

Meghan, Türk modacı Erdem Moralıoğlu’nun tasarladığı siyah kıyafetini 25 bin sterlinlik (184 bin lira) yakut küpeleriyle tamamladı.

Albert Hall’daki davette Düşes Kate Middleton ise, yine sade şıklığıyla göz doldurdu. Mavi bir elbise tercih eden Düşes Kate ise 29 (213,90 lira) sterlinlik Zara marka taç taktı.

Meghan’ı kabullenmekte zorlanan Kraliyet yanlısı İngiliz basını dün yine Düşes Kate’i öven ve Meghan’ı eleştiren haberler yayınladı.

Düşes Kate’in şıklığına övgüler düzerken, Meghan’ın yalnızca pahalı kıyafetler seçtiğine vurgu yapıldı.

Kraliyet'in sevgilisi Erdem Moralıoğlu

Erdem Moralıoğlu'nun babası, 30'lu yaşlarında Kanada'ya göç etmiş, aslen Antakyalı. Annesi ise İngiliz. Erdem Bey Türkiye'de hiç yaşamadığını ama babasının ailesini ziyaret etmek için sürekli İstanbul ve Antakya'ya gelip gittiğini söylüyor.

42 yaşındaki modacının 'Erdem' markasıyla sunduğu tasarımları, dünyanın farklı şehirlerindeki 170’in üzerinde satış noktasında yer alıyor.

Meghan Markle'ın daha önce de gelinliğini dikmesi için Erdem Moralıoğlu ile görüştüğü iddia edilmişti.

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