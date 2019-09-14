İngiliz model ve TV ünlüsü Katie Price, bir dizi estetik operasyon için nişanlısı Kris Boyson ile Türkiye'ye gelmişti.

İngiliz basını çiftin operasyon masraflarının 33 bin sterlin civarında olduğunu iddia etti.

Operasyon sonrası tatil de yapan Price Instagram'dan bu kareyi paylaştı.

41 yaşındaki isim, "Aklı Türkiye'de kaldı" dedirtti.