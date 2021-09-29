Katie Price tutuklandı!
Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen reality show yıldızı Katie Price, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Price, tutuklandı.
29 Eylül 2021, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
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Katie Price (43), İngiltere'nin güney doğusundaki Sussex vilayetinde ölümden döndü. Alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan Price, trafik kazası geçirdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Price'ın olay yerinde polise, "Uyuşturucu kullandım, araba kullanmamalıydım, itiraf ediyorum" dediği belirtildi. Sussex Polisi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yıldızın tutuklandığını duyurdu.