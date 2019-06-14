Katil meyve 10 günde 31 çocuk öldürdü!

Tropikal iklim meyvesi liçi, Hindistan’da çok yaygın. Bu egzotik meyve sağlığa faydalı olduğu için dünyada da popülerlik kazanmaya başlamıştı...

Ülkenin kuzeyinde 10 günde 31 çocuk art arda öldü. The Guardian'ın haberine göre çocukların ölüm sebebi akut ensefalit. Ölümler bu meyvenin yetiştirildiği meyve bahçeleriyle ünlü Bihar eyaletinin Muzaffarpur bölgesindeki iki hastanede gerçekleşti.

Çocukların ölümünde liçi meyvesindeki bir maddenin etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu madde, meyveye sinekler tarafından taşınıyor ve bünyeye girdiğinde kan şekerini hızla düşürüp metabolizmayı durduruyor.

Yetkililer aynı belirtileri gösteren 40 çocuğun daha yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü açıkladı.