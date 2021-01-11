Katılım Emeklilik, emeklilik fonlarında yılı ‘lider’ tamamladı

Yüksek fon performansı ile BES’in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladıklarını belirten Sincek, “Katılım Emeklilik olarak BES’ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik. Yüksek fon performansımızla BES’in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih ederken yeni katılımcıları da teşvik ederek zor bir yılda önemli bir başarı sergiledik. Hem sektörün hem de ekonomimizin büyümesindeki rolümüzle gurur duyuyoruz. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz” dedi.

Sincek, şöyle devam etti: “Katılım Emeklilik, EGM endeksinde kurucu şirket bazında yüzde 34,5’lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladı. Sektör ortalama getirisinin yüzde 23 seviyesinde gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre yüzde 11,5 oranında daha fazla getiri elde etti. Yıllık enflasyonun yüzde 14,6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalamada yüzde 17,40 getiri sağladık.

Ayrıca bireysel fon performansı olarak da yüzde 59,72’lik getirisiyle 2019 yılının birincisi olan hisse fonumuzun 2020 yılını da tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31’lik getiri ile yine birinci sırada tamamladığını belirtmek isterim.”