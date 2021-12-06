Katliam hediyesi anne ve babadan!

Geçen salı ABD Detroit’te Ethan Crumbley (15), eğitim gördüğü Oxford Lisesi’nde 4 öğrenciyi öldürüp 7’sini yaraladıktan sonra yakalanmıştı. Saldırının aslında “Geliyorum” dediği, hatta ailesinin ‘sinyalleri görmezden geldiği’ iddia edildi. Babası James Crumbley (45), Ethan’a cuma günü Noel hediyesi olarak Sig Sauer marka silah satın almıştı. Ethan ertesi gün annesi Jennifer Crumbley (43) ile atış talimine gitmişti. Pazartesi günü öğretmeni, Ethan’ın sınıfta cep telefonundan mühimmat konusunda arama yaptığını gördü.

"YAKALANMAMAYI ÖĞREN"

Ailesi okula çağrıldı. Aynı gün Jennifer Crumbley, oğluna “Sana kızgın değilim. Yakalanmamayı öğrenmelisin” diye mesaj gönderdi. Salı günü öğretmeni, Ethan’ın sırasında silah, kurşun, kan, vurulan bir kurban ve gülen bir emoji tasvir eden çizim buldu. Çizimde “Düşünceler durmayacak. Bana yardım et. Hayatım işe yaramaz. Dünya öldü” yazıyordu. Ailesi okula çağrıldı. Ethan çizimlerin tasarladığı bir bilgisayar oyunu için olduğunu söyleyince ailesi, okul yönetiminin tavsiyesine rağmen oğullarını almadan okuldan ayrıldı.

SİLAH ÇANTASINDAYDI

Oysa Ethan o sırada silahı çantasında taşıyordu. Toplantının ardından Ethan çantasındaki silahla katliam yaptı. Saldırıdan yarım saat sonra Jennifer Crumbley, oğluna “Yapma” diye mesaj attı. 1 saat sonra da babası James Crumbley, polisi arayarak silahın kaybolduğunu, okuldaki saldırganın oğlu olabileceğini söyledi. Savcılık, katliamı önleyebilecekleri halde hiçbir şey yapmadıkları gerekçesiyle anne ve baba hakkında cuma günü ‘kasıtsız cinayet’ten soruşturma başlattı. Bunun üzerine karı-koca kaçtı.

GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ

10 bin dolar ödülle aranan çift, cumartesi günü Kanada sınırına yakın bir noktada Jennifer Crumbley’in bir yakınına ait sanat galerisinin bodrumunda yakalandı. ‘Yetişkin’ olarak yargılanan, daha önceden cep telefonuyla öğrencileri öldürmekten bahseden bir video çeken ve günlüğüne sınıf arkadaşlarını öldürmek istediğini yazan Ethan’a terörden dava açılırken kefaletle tahliye hakkı tanınmadı. Suçlamaları gözyaşları içinde dinleyen ve 15’er yıl hapisleri istenen anne-babaya 500’er bin dolar kefalet istendi. Aile üyelerinin ayrı hücrelerde intihar gözetiminde olduğu açıklandı.

SABIKALARI KABARIK

Bu katliam, Crumbley çiftinin suçla ilk tanışması değil. 12 Şubat 2005’te her ikisi de alkollü araç kullanmaktan 652’şer dolar para cezası aldı. James Crumbley’e ayrıca daha önce askıya alınmış bir ehliyetle araç kullandığı için 200 dolar para cezası verilmişti. Jennifer Crumbley 2003’te karşılıksız çekten yargılanıp beraat etti. Ancak 2004’te yine karşılıksız çek suçlamasından 240 dolar para cezasına çarptırıldı.

TRUMP'A SİLAH MEKTUBU

Jennifer Crumbley’in internet bloğunda, 2016’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump’a açık mektup yazdığı ortaya çıktı. Trump’ın silah taşıma hakkına verdiği desteği öven mektupta Jennifer Crumbley “Silah taşıma hakkıma izin verdiğiniz için teşekkür ederim” diyordu. James Crumbley’in de bir Facebook paylaşımında “Trump silah taşıma hakkımızı koruyacak. Çocuğumun silah almasını istiyorum” yazdığı ortaya çıktı.