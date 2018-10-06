Katliamdan farksız! 50 ölü

Başkent Kinşasa ile ülkenin batısındaki Matadi arasındaki Mbupa Köyü yakınlarındaki yolda, petrol taşıyan bir tanker ile bir kamyon çarpıştı.

TARTIŞTIKLARI SIRADA PATLAMA OLDU

Kazadan sonra araçların şoförleri aralarında tartıştığı sırada, tankerden petrol sızmaya başladı. Meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ciddi yanıkları olanların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.



