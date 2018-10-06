Katliamdan farksız! 50 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) petrol yüklü tanker ile kamyonun çarpışmasının ardından meydana gelen patlamada en az 50 kişi hayatını kaybetti
Başkent Kinşasa ile ülkenin batısındaki Matadi arasındaki Mbupa Köyü yakınlarındaki yolda, petrol taşıyan bir tanker ile bir kamyon çarpıştı.
TARTIŞTIKLARI SIRADA PATLAMA OLDU
Kazadan sonra araçların şoförleri aralarında tartıştığı sırada, tankerden petrol sızmaya başladı. Meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Ciddi yanıkları olanların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.