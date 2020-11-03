Magazin Katy Perry seçim için sokağa çıktı

Katy Perry seçim için sokağa çıktı

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Katy Perry seçim için sokağa çıktı

Katy Perry, ABD vatandaşlarını oy vermeye teşvik etmek için sokakta başına geçirdiği "Oy verdim" panosuyla otomobilleri selamladı.

03 Kasım 2020, Salı 12:24 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Katy Perry, ABD vatandaşlarını oy vermeye teşvik etmek için sokağa çıktı. Kafasına geçirdiği “I voted” (Oy verdim) yazılı pano ile yoldaki araçları selamlayan Perry, sürücülerden eğer oy verdilerse korna çalarak bunu göstermelerini istedi.

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California’nın Moorpark bölgesinde pek çok sürücü, Perry’ye korna çalarak karşılık verdi.

'Tüm yabancılara oy vermelerini söyleyin'

36 yaşındaki şarkıcı, başkanlık seçimi için kendi payına düşeni yaptığını, bu eğlenceli videoyu dün sosyal medya sayfasında paylaşarak gösterdi. Perry, paylaşımına, “Annenize, babanıza, sokakta gördüğünüz tüm yabancılara oy vermelerini söyleyin” notunu yazdı.


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