Katy Perry’den Bodrum paylaşımı!

Bir süredir eşi Orlando Bloom ve minik kızı Daisy Dove ile Bodrum’da olan dünyaca ünlü şarkıcı, konakladıkları Six Senses Kaplankaya Otel’in sonsuzluk havuzunda eşiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

Perry, o romantik karelerin altına “Infinity & beyond” (sonsuzluk ve ötesi) yazdı. 125 milyon takipçisi bulunan Katy Perry’nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.







