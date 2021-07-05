Magazin Katy Perry’den Bodrum paylaşımı!

Katy Perry’den Bodrum paylaşımı!

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Katy Perry’den Bodrum paylaşımı!

Katy Perry, Türkiye tatilinden ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Bir süredir eşi Orlando Bloom ve minik kızı Daisy Dove ile Bodrum’da olan dünyaca ünlü şarkıcı, konakladıkları Six Senses Kaplankaya Otel’in sonsuzluk havuzunda eşiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

Perry, o romantik karelerin altına “Infinity & beyond” (sonsuzluk ve ötesi) yazdı. 125 milyon takipçisi bulunan Katy Perry’nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.


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