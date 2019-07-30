Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry’nin Dark Horse isimli bu şarkısı 6 milyondan fazla sattı.

Uzun süre listelerde birinci sırada yer alan ve dünya çapında büyük ilgi göre şarkı, 2013 yılında da Grammy Müzik Ödülleri'ne aday gösterilmişti.Ancak ABD'li şarkıcının başarısına gölge düştü.

SAHNELERDE SÖYLENİYORDU

Çünkü duyduğunuz bu özgün melodi, 2008 yılında yani Katy Perry’nin keşfinden tam 5 yıl önce Hristiyan rap müziğinin temsilcilerinde Flame takma isimli sanatçı tarafından bestelenmişti ve çoktan sahnelerde söyleniyordu.

Gerçek ismi Marcus Gray olan olan Flame lakaplı müzisyen, Dark Horse'un kendi parçasından çalıntı olduğunu iddia etmişti. 2014 yılında Amerikan yargısına taşınan çalıntı şarkı davasında karar çıktı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

ABD’nin Los Angeles mahkemesindeki dokuz üyeli jüri, tüm dünyada en çok dinlenenler arasına giren şarkının 'Joyful Noise'dan çalıntı olduğu hükmüne vardı.

Mahkeme bundan sonra telif hakkı için 34 yaşındaki Perry ve yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine karar verecek.

Şarkıcı Katy Perry ve yapımcısı Hristiyan rap dinlemedikleri için şarkıyı daha önce hiç duymadıklarını söyledi.