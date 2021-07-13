Magazin Kavga iddiaları doğru mu? En net yanıt Hakan Tangöze'den geldi!

Kavga iddiaları doğru mu? En net yanıt Hakan Tangöze'den geldi!

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Kavga iddiaları doğru mu? En net yanıt Hakan Tangöze'den geldi!

Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Bodrum’da görüntülendi./UMUT ÜNVER

13 Temmuz 2021, Salı 08:44 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Hakan’ın Kaan Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği haberleri basına yansıyan Piriler, konu hakkında konuşmak istemedi. Araya giren Hakan Tangöze ise “Evet, kavga doğru” dedi. Ancak Tangöze, annesinin uyarısının ardından konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

ŞOKE EDEN İDDİA!

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda'yla Bodrum'da tatil yapıyor. Gündoğan'daki Denizaltı Beach’te görüntülenen ünlü çifte Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da eşlik etti.

Akşam saatlerinde plajda sesler yükseldi. Kıvılcım Ural'ın, Kaan Tangöze'nin büyük oğlu Hakan'la tartışma yaşadığı, ona "O..... çocuğu" diye bağırdığı, Hakan'ın ise "Anneme o.... diyemezsin" dediği iddia edildi. Tartışma sonrası Piriler'in çocuklarının ağladığı da öğrenildi.


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