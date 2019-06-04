Kavgada sırtından bıçakladılar! Durumu ağır

Bursa İnegöl'de Necati Vamin ile daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Vamin sırtından bıçaklandı. Necati Vamin yere yığılırken saldırganlar kaçtı.

Yoldan geçen bir sürücü, kanlar içinde yatan Vamin’i görünce aracını durdurdu. Necati Vamin, sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Vamin’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA