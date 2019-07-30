Norm Ender ile Ben Fero Marmaris Saklıköy’de 30 Ağustos-1 Eylül’de yapılacak Azmak Fest’te sahne alacak. Tatsızlık çıkmaması için rap’çilerin konserleri iki ayrı güne alındı.

Öte yandan rap'çilerin savaşı, Ceza, Ezhel, Killa Hakan ve Ben Fero'nun 'Fight Kulüp' şarkısıyla daha da kızıştı.

'BEĞENMEDİM'

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısına yanıt olarak algılanan 'Fight Kulüp' şarkısı birkaç saat içinde Twitter'da trend topic listesinde zirveye oturdu. Norm Ender'i sevenler ise şarkıyı 'Beğenmedim' yağmuruna tuttu.