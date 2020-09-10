Kavramlar: Temiz ve kirli oyunu

Temiz ve kirli oyunu için gerekli malzemeler

İki adet kova

Çocuğun sevdiği minik oyuncaklar

Su

Renk veren boya

Oyunun oynanışı

İki kovayı da temiz suyla doldurun. Bir kovanın içinde bulunan suyu boya ile kahve rengi yapın. Bu kova kirli kova olacak. Diğer kova ise temiz kova. Oyuncakları ilk olarak kirli kovaya aktarın ve sonra çocuğunuzdan kirli oyuncakları temiz suyla yıkamasını isteyin.



