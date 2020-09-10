Etkinlik Rehberi Kavramlar: Temiz ve kirli oyunu

Kavramlar: Temiz ve kirli oyunu

Etkinlik Rehberi

Kavramlar: Temiz ve kirli oyunu

Çocuğunuza kavramları öğretmenin en güzel yöntemlerinden birisi oyun oynamak. Kirli ve temiz kavramlarını en doğru ve en eğlenceli şekilde öğretmenin yolu ise temiz ve kirli oyunu.

10 Eylül 2020, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Temiz ve kirli oyunu için gerekli malzemeler

  • İki adet kova
  • Çocuğun sevdiği minik oyuncaklar
  • Su
  • Renk veren boya

Oyunun oynanışı

İki kovayı da temiz suyla doldurun. Bir kovanın içinde bulunan suyu boya ile kahve rengi yapın. Bu kova kirli kova olacak. Diğer kova ise temiz kova. Oyuncakları ilk olarak kirli kovaya aktarın ve sonra çocuğunuzdan kirli oyuncakları temiz suyla yıkamasını isteyin.

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