Türkiye Kavşakta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kavşakta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Kavşakta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Kamil Çeltik'in ardından ağır yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Adalet Çeltik (72) de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çeltik çiftinin kızları Semra Çeltik ise hayati tehlikesi nedeniyle Gediz Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

28 Eylül 2021, Salı 01:00 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gediz-Uşak Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Çeltikçi Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Mustafa Şevik (44) yönetimindeki 34 BFF 758 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı iler sürülen Kamil Çeltik (79) yönetimindeki 41 AFY 436 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki refüje çarparak yan yattı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Kamil Çeltik, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi Adalet Çeltik (72) ve kızı Semra Çeltik (36) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Şevik yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ağır yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Adalet Çeltik (72) de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren hafif ticari araç sürücüsü Çeltik'in cesedi de savcı ve jandarmanı olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya) (DHA)

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