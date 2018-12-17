Kavşakta kaza! 2 kişi yaralandı

Manisa Turgutlu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan Meral Taşçı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

17 Aralık 2018, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Kavşakta kaza! 2 kişi yaralandı

Manisa'da dün gece Cumhuriyet Caddesi’nde ilerleyen Mehmet Kerim Koç'un (20) kullandığı otomobil ile Bilal Taşçı'nın (41) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Meral Taşçı'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Meral Taşçı (40) ve Alime Taşçı (21) yaralanırken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

İTFAİYE KURTARDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan Meral Taşçı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

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