Kavşakta kaza! 2 kişi yaralandı
Manisa Turgutlu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan Meral Taşçı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Manisa'da dün gece Cumhuriyet Caddesi’nde ilerleyen Mehmet Kerim Koç'un (20) kullandığı otomobil ile Bilal Taşçı'nın (41) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Meral Taşçı'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Meral Taşçı (40) ve Alime Taşçı (21) yaralanırken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.
İTFAİYE KURTARDI
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan Meral Taşçı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)