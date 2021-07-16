Kavun dolması Osmanlı mutfağının kadim lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğününde ikram ettiği kavun dolması eşsiz lezzetiyle büyük rağbet görüyor. Yaz mevsimi meyvelerinden olan kavunun bol olduğu bu dönemde, et ya da kıyma ile hazırlanmış harç ile harika bir lezzet ve sunum yaratmak oldukça kolay. İşte Kavun dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı…

KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ:

1 tane kavun

100 gr kuzu kıyma

100 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 fincan pirinç

2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem

3 yemek kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı

10 dal dereotu

10 dal maydanoz

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı biberiye

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI