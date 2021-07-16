Yemek Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Yemek

Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Kavun dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı, eskiden bu yana bilinse de Masterchef Türkiye yarışmasında ekranlara çıkınca bir anda herkesin odak noktası oldu. Pek çok kişi yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmasının ardından kavun dolması nasıl yapılır? araştırması yapmaya başladı…

16 Temmuz 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Kavun dolması Osmanlı mutfağının kadim lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğününde ikram ettiği kavun dolması eşsiz lezzetiyle büyük rağbet görüyor. Yaz mevsimi meyvelerinden olan kavunun bol olduğu bu dönemde, et ya da kıyma ile hazırlanmış harç ile harika bir lezzet ve sunum yaratmak oldukça kolay. İşte Kavun dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı…

KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ:

  • 1 tane kavun
  • 100 gr kuzu kıyma
  • 100 gr dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 fincan pirinç
  • 2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı
  • 10 dal dereotu
  • 10 dal maydanoz
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 1 çay kaşığı biberiye
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI

  1. Pirinçleri yıkayın ve 5 dakika kadar haşlayın.
  2. Soğanları ince ince kıyın ve 2 yemek kaşığı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
  3. Pembeleşen soğanların üzerine önce kıymayı ekleyin ve yağın içinde çevirin,
  4. Kıymanın hemen ardından da ince doğranmış dereotu, maydanoz, fıstık içi, badem içi ve baharatları ekleyin.
  5. Tüm malzemeleri 5 ila 7 dakika kavurun ve ocağın altını kapatın. İç harcımız hazır…
  6. Çok büyük olmayan bir kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesin.
  7. Kavunu kestiğiniz yerden oyun ve çekirdeklerini temizleyin.
  8. Hazırladığını iç harcı kavunun içine doldurun.
  9. Doldurduğunuz kavunları 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.
  10. Kavunu oyarken çıkardığınız bölümü ve kavunun suyunu, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 dal maydanoz ile kavurun
  11. Hazırladığınız bu sosu da dolmaların yanına sos olarak servis edin.

 

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