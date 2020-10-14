Yemek Et severlerin vazgeçilmezi: Kavurmalı pide tarifi

Et severlerin vazgeçilmezi: Kavurmalı pide tarifi

Yemek

Et severlerin vazgeçilmezi: Kavurmalı pide tarifi

Etli lezzetleri seviyorsanız kavurmalı pide tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kavurmalı pide tarifi arıyor ya da kavurmalı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kavurmalı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

14 Ekim 2020, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
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İster misafirinize ister evdeki bireylere hazırlayabileceğiniz kavurmalı pide tarifi evde kolaylıkla hazırlanabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kavurmalı pide tarifi arıyor ya da kavurmalı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kavurmalı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kavurmalı pide tarifi

Kavurmalı pide malzemeleri

Hamuru için

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 40 gram yaş maya
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yumurta
  • 1 kahve fincanı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
  • Tuz

İç harcı

  • 250 gram kavurma
  • 2 domates
  • 5 sivribiber
  • 2-3 dal maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber

Kavurmalı pide yapılışı

Ilık sütte mayayı eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Domates ve biberi ufak doğrayın, maydanozu ince kıyın. Salça, et, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırarak harcı hazırlayın. Mutfak tezgahına un serpin ve hamuru tekrar yoğurup 6 parçaya ayırın. Her parçayı oval şekilde açıp, harcı paylaştırın. Pidelerin kenarını içeri doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.

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