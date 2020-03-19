Kaya Çilingiroğlu: Virüs gelirse gelsin

Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’teydi. Tüm dünyada hızla yayılan ve ölümcül sonuçları olan koronavirüsten korkmadığını söyleyen Kaya Çilingiroğlu, “Ben temiz adamım. Elimi, ayağımı ilk defa yıkamıyorum. Kaldı ki, başkalarıyla hiç öpüşmeyi sevmem. Yıllardır zaten insanları elimle iterim” dedi.

'Panik yapmaya gerek yok'

Sonra ekledi:

Virüs gelirse gelsin; mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Evimde kalsam ne olacak? Kızım Zehra durumun farkında. Oğlum Hüseyin Kaya’ya da endişe edecek bir olay olmadığını anlatmaya çalışıyorum.







