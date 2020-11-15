Magazin Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı!

Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı!

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Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı!

2015'te hayatını kaybeden Kayahan ile şarkılarını izinsiz kullandıklarını belirttiği Avrupa Müzik’in sahipleri ve MÜYAP arasında 10 yıldır süren dava sonuçlandı. Kayahan’ın açtığı dava hayatta iken eşi olan sanatçı İpek Açar ve kızları Beste Açar ile Aslı Gönül Açar tarafından yürütüldü. Kayahan'ın davasında sanıklara para cezası verildi.

15 Kasım 2020, Pazar 12:02 Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Kayahan, vefatından önce Avrupa Müzik sahipleri Cengiz Erdem ile Deniz Erdem ve MÜYAP'a (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) dava açmıştı. Şarkılarının dijital mecralarda izinsiz kullanıldığını belirten Kayahan'ın davası 10 yıl sürdü. Sanatçının vefatının ardından mücadelesini eşi İpek Açar ile kızları Beste ve Aslı Gönül sürdürdü.

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Emsal oldu

Davanın emsal olduğunu belirten aile avukatı Özal Oğuz, "İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde 2017/202 sayılı dosyası üzerinden görülen dava, 13 Kasım'da sonuçlandı. Sanıklar Cengiz Erdem, Deniz Erdem ve MÜYAP yetkilisi Ahmet Asena'ya, Kayahan şarkılarının izinsiz olarak kullanılması sebebiyle 365 gün adli para Ömer cezası verildi" diye konuştu.

Avukat Özal Oğuz, "Kayahan, 'Eserlerinizin izinsiz kullanılması, aracınızın alınıp kullanılması gibi suçtur' demişti. Söylediği, verilen kararla tescillenmiş oldu" dedi.


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